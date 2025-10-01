Drogas e banheira quente mataram casal em motel, diz perícia

A perícia dos corpos do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da mulher dele, Ana Carolina Silva, encontrados em um motel de São José (SC), mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas.

O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

A água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, teria contribuído com as mortes, explicou a polícia. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.