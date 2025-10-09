Família cobrava até R$500 mil por vaga em concurso público

Uma operação da Polícia Federal revelou o esquema de fraudes em concursos públicos que funcionava como uma verdadeira empresa familiar. Segundo apuração do G1, o grupo, baseado em Patos (PB), cobrava até R$ 500 mil por vaga e usava alta tecnologia, como pontos eletrônicos e dublês, para garantir aprovações em certames de alto nível.

Leia mais: CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; gabaritos são divulgados

O líder da quadrilha era Wanderlan Limeira de Sousa, ex-policial militar expulso da corporação em 2021. Ele e seus parentes são suspeitos de vender aprovações em concursos da Polícia Federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil, UFPB e até no Concurso Nacional Unificado (CNU). Wanderlan, inclusive, se inscreveu no CNU para “provar a eficiência” do golpe, e foi aprovado como auditor fiscal do trabalho, cargo com salário inicial de quase R$ 23 mil.