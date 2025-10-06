CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; gabaritos são divulgados hoje

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite deste domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

“O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula. Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público”, disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa na noite deste domingo.

Na primeira edição do CNU, o índice de abstenção ficou acima dos 50%. Mais cedo, a ministra já havia informado que a expectativa era de queda nas abstenções na comparação com o CNU de 2024.

Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.

Centro integrado