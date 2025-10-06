CNU 2025 tem 42,8% de abstenção; gabaritos são divulgados hoje

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite deste domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.
No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame.
“O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula. Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público”, disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa na noite deste domingo.
Na primeira edição do CNU, o índice de abstenção ficou acima dos 50%. Mais cedo, a ministra já havia informado que a expectativa era de queda nas abstenções na comparação com o CNU de 2024.
Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.
Centro integrado
Mais cedo, durante a tarde deste domingo, enquanto os candidatos faziam as provas, a ministra Esther Dweck visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que monitora as atividades, em tempo real, relacionadas à segunda edição do CNU.
Durante a visita, Dweck agradeceu aos agentes mobilizados: "Vocês estão monitorando tudo para que a prova ocorra sem nenhuma intercorrência. E, caso haja alguma coisa, sei que vocês vão estar muito atentos, para que possa rapidamente atuar.”
Próximos passos
De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta na segunda-feira (6). O caderno de provas também será divulgado hoje.
Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.
O cronograma oficial do certame prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.
Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).
A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro.
O cronograma do concurso se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.
CNU 2025
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais.
Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.
Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados?, prevê o MGI.