08 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FALHA JUDICIAL

Jovem com mesmo nome de homicida fica preso por quase 1 ano

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/G1
Anderson foi detido por engano no lugar de um acusado de homicídio.
Anderson foi detido por engano no lugar de um acusado de homicídio.

Depois de quase um ano atrás das grades, o pernambucano Anderson Gabriel da Silva, de 25 anos, foi libertado nesta terça-feira (7) após ser reconhecido como vítima de um erro judicial. Ele ficou dez meses preso no Centro de Triagem e Observação Criminológica Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, por um crime que nunca cometeu, informou o G1.

Leia mais: Por erro de grafia no nome, inocente vai preso por estupro

Anderson foi detido por engano no lugar de um acusado de homicídio em Goiana, na Zona da Mata Norte. O verdadeiro criminoso tem o mesmo nome dele, e até o mesmo nome de mãe. O equívoco começou quando a irmã da vítima do homicídio fez um reconhecimento por foto incorreto, levando à prisão preventiva do inocente.

A Defensoria Pública de Pernambuco, que assumiu o caso, descobriu o erro após meses de análise de documentos, imagens e registros oficiais. Em março, os defensores fizeram o primeiro pedido de liberdade, comprovando que Anderson foi confundido com o verdadeiro autor do crime.

Agora solto, o jovem pretende acionar o Estado para pedir indenização pelos danos sofridos. A TV Globo e o g1 informaram que procuraram a Polícia Civil e o governo de Pernambuco, mas não obtiveram resposta.

Comentários

Comentários