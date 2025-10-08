Jovem com mesmo nome de homicida fica preso por quase 1 ano

Depois de quase um ano atrás das grades, o pernambucano Anderson Gabriel da Silva, de 25 anos, foi libertado nesta terça-feira (7) após ser reconhecido como vítima de um erro judicial. Ele ficou dez meses preso no Centro de Triagem e Observação Criminológica Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, por um crime que nunca cometeu, informou o G1.

Anderson foi detido por engano no lugar de um acusado de homicídio em Goiana, na Zona da Mata Norte. O verdadeiro criminoso tem o mesmo nome dele, e até o mesmo nome de mãe. O equívoco começou quando a irmã da vítima do homicídio fez um reconhecimento por foto incorreto, levando à prisão preventiva do inocente.