Por erro de grafia no nome, inocente vai preso por estupro

Um eletricista de 56 anos, morador do Grajaú, em São Paulo, passou oito dias preso injustamente após ser confundido com um acusado de estupro na Bahia por causa de um erro de grafia no nome: a troca de um “i”. Jabson Andrade da Silva foi detido em 7 de julho, após a Justiça baiana emitir mandado com base em dados incorretos. O verdadeiro suspeito, segundo a denúncia, é Jabison Andrade da Silva.

Leia mais: TJ manda soltar homem preso por engano há mais de um ano

"Houve falha em promover as diligências mínimas, de conferência da data de nascimento, filiação, RG, CPF, [conferências] necessárias para confirmar a real identidade. E selaram o destino de um inocente à prisão sob a alegação de um crime de capitulação tão grave que o mesmo precisou ficar isolado na ala denominada “Seguro” do Centro de Detenção Provisória", afirmou o advogado Carlos Magno, ao G1.