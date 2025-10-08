Homem bate na namorada, limpa sangue na camisa e a beija; VÍDEO

Câmeras de segurança de um hotel de luxo em Palmas (TO) flagraram um publicitário agredindo a namorada, jornalista de 29 anos, e limpando o sangue dela com a própria camisa, para então beijá-la. O caso aconteceu na sexta-feira (3), depois que o casal voltou de uma festa.
De acordo com a Polícia Militar, o agressor estava embriagado e teve uma crise de ciúme. As imagens mostram o homem tentando impedir a entrada da companheira no elevador e puxando-a pelo braço. Em seguida, ela aparece com o rosto ensanguentado, enquanto ele esfrega a camiseta para removê-lo, e depois a beija.
A vítima foi encontrada pela PM escondida numa sala atrás da recepção do hotel. Segundo o relato dela, as agressões começaram no quarto, onde o homem quebrou objetos e a atacou com socos e empurrões.
O suspeito foi levado à Central de Atendimento à Mulher (CAM), autuado e liberado após audiência de custódia. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que a investigação continua.
A defesa do publicitário divulgou nota dizendo que o processo corre sob segredo de Justiça e que não fará comentários sobre o mérito do caso.
*Com informações do Metrópoles
