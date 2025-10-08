Homem bate na namorada, limpa sangue na camisa e a beija; VÍDEO

Câmeras de segurança de um hotel de luxo em Palmas (TO) flagraram um publicitário agredindo a namorada, jornalista de 29 anos, e limpando o sangue dela com a própria camisa, para então beijá-la. O caso aconteceu na sexta-feira (3), depois que o casal voltou de uma festa.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor estava embriagado e teve uma crise de ciúme. As imagens mostram o homem tentando impedir a entrada da companheira no elevador e puxando-a pelo braço. Em seguida, ela aparece com o rosto ensanguentado, enquanto ele esfrega a camiseta para removê-lo, e depois a beija.