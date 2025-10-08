08 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CHUTES E CADEIRADAS

RJ: Filho espanca a mãe porque ela se recusou a fazer café

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@BoletimPolicial/X
Segundo a Polícia Civil, o agressor atacou a mãe com socos, chutes e golpes de cadeira.
Segundo a Polícia Civil, o agressor atacou a mãe com socos, chutes e golpes de cadeira.

Um homem foi preso em flagrante em Campos dos Goytacazes, zona norte do Rio de Janeiro, depois de espancar a própria mãe porque ela se recusou a fazer café. O caso aconteceu na segunda-feira (6) e foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Leia mais: Mãe pediu 'último abraço' ao filho de 9 anos antes de morrer

Segundo a Polícia Civil, o agressor atacou a mãe com socos, chutes e golpes de cadeira, atingindo rosto, peito e dedos. Durante o ataque, ele ainda a xingou.

A vítima procurou ajuda na Deam, onde denunciou o filho e recebeu atendimento. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria, com base na Lei Maria da Penha.

As investigações mostraram que essa não foi a primeira vez que ele agrediu a mãe. O suspeito está detido à disposição da Justiça.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários