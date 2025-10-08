RJ: Filho espanca a mãe porque ela se recusou a fazer café

Um homem foi preso em flagrante em Campos dos Goytacazes, zona norte do Rio de Janeiro, depois de espancar a própria mãe porque ela se recusou a fazer café. O caso aconteceu na segunda-feira (6) e foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).
Segundo a Polícia Civil, o agressor atacou a mãe com socos, chutes e golpes de cadeira, atingindo rosto, peito e dedos. Durante o ataque, ele ainda a xingou.
A vítima procurou ajuda na Deam, onde denunciou o filho e recebeu atendimento. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria, com base na Lei Maria da Penha.
As investigações mostraram que essa não foi a primeira vez que ele agrediu a mãe. O suspeito está detido à disposição da Justiça.
*Com informações do SBT News