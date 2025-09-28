Mãe 'pediu último' abraço ao filho de 9 anos antes de morrer

Antes de morrer esfaqueada pelo filho de nove anos, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, a comerciante Caline Arruda, de 37 anos, pediu um último abraço ao menino. Por ter menos de 12 anos, ele nem chegou a ser levado à delegacia e foi entregue a familiares, informou o Metrópoles.
Leia mais: Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo
Segundo testemunhas, a discussão começou quando Caline pediu que o filho parasse de brincar na rua. Mais tarde, na casa do padrasto do garoto, a mãe disse que contaria a um parente sobre o comportamento “respondão” do menino.
O garoto então foi até a cozinha, pegou a faca e a escondeu sob a manga da blusa. Ao se aproximar da mãe, que estava com o irmão mais velho na porta da casa, desferiu um único golpe na barriga dela.
Mesmo ferida, Caline teria dito: “Venha aqui me dar um último abraço, porque não vou sobreviver”, segundo relataram vizinhos. Ela foi socorrida, mas já chegou morta ao Hospital de Parelheiros.
O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio. O menino está sob os cuidados de uma prima da vítima.