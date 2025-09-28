Mãe 'pediu último' abraço ao filho de 9 anos antes de morrer

Antes de morrer esfaqueada pelo filho de nove anos, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, a comerciante Caline Arruda, de 37 anos, pediu um último abraço ao menino. Por ter menos de 12 anos, ele nem chegou a ser levado à delegacia e foi entregue a familiares, informou o Metrópoles.

Leia mais: Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

Segundo testemunhas, a discussão começou quando Caline pediu que o filho parasse de brincar na rua. Mais tarde, na casa do padrasto do garoto, a mãe disse que contaria a um parente sobre o comportamento “respondão” do menino.