Ex-carmelita e seminarista apaixonados deixam vida religiosa

Uma história de amor “pouco provável, mas não impossível” uniu a influenciadora catarinense Laís Dognini e o professor de filosofia Jackson Dognini, que trocaram a vida religiosa pelo matrimônio. O casal de Jaraguá do Sul (SC) passou anos em vocações diferentes: ele no seminário, ela no Carmelo, e hoje compartilha nas redes a jornada que os levou do discernimento espiritual ao amor humano.

Laís viveu dois anos como Carmelita, vestiu o hábito e deixou o convento após ser diagnosticada com distimia, uma forma leve de depressão. Jackson, por sua vez, ficou cinco anos no seminário, até decidir abandonar a formação sacerdotal depois do longo período de dúvidas sobre sua vocação.