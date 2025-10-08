Ex-carmelita e seminarista apaixonados deixam vida religiosa

Uma história de amor “pouco provável, mas não impossível” uniu a influenciadora catarinense Laís Dognini e o professor de filosofia Jackson Dognini, que trocaram a vida religiosa pelo matrimônio. O casal de Jaraguá do Sul (SC) passou anos em vocações diferentes: ele no seminário, ela no Carmelo, e hoje compartilha nas redes a jornada que os levou do discernimento espiritual ao amor humano.
Laís viveu dois anos como Carmelita, vestiu o hábito e deixou o convento após ser diagnosticada com distimia, uma forma leve de depressão. Jackson, por sua vez, ficou cinco anos no seminário, até decidir abandonar a formação sacerdotal depois do longo período de dúvidas sobre sua vocação.
“Ele queria ser padre e foi pro seminário, eu queria ser religiosa (não uso a palavra freira porque acho feia) e fui pro convento”, contou Laís nas redes.
Os dois se conheceram há mais de seis anos, mas só começaram a conversar depois que Laís saiu do Carmelo. No início, Jackson rezava para que ela voltasse à vida religiosa, sem saber que a decisão da jovem havia sido motivada por questões de saúde.
A amizade foi crescendo e, em 2024, virou namoro. “Parece pouco, né? Mas convenhamos, já somos adultos e sabemos o que queremos da vida”, escreveu Laís. O casal ficou noivo seis meses depois e se casou em março de 2025.
“Pouco provável, mas não impossível: essa é a nossa história!”, resumiu a jovem, que costuma contar com humor e fé sobre o amor que nasceu justamente quando os dois deixaram de seguir o mesmo chamado, para, de outro jeito, viverem outro tipo de vocação juntos.