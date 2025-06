Ex-freira recebe bênçãos das ex-colegas antes de se casar; VÍDEO

No dia em que disse “sim” no altar, uma ex-freira decidiu voltar ao lugar onde viveu por anos como religiosa: o Mosteiro Santa Clara, em Campina Grande, na Paraíba. Vestida de noiva e segurando o buquê, ela foi recebida com orações e cantos pelas antigas companheiras de convento.

O encontro comoveu as irmãs e viralizou nas redes sociais após o vídeo ser compartilhado. As imagens mostram o momento em que as religiosas abençoam a amiga, agora prestes a começar uma nova etapa da vida, fora da vida consagrada.