Brasileiros morrem em acidente a caminho de igreja em Portugal

Motorista de 34 anos, que estava na contramão, está internado em estado grave, mas não corre risco de morrer. Ele, que não teve a identidade divulgada, era o único ocupante do seu carro.

O caso é investigado pelas autoridades locais. Ainda não há informações sobre a dinâmica exata do acidente, incluindo o porquê o motorista entrou na contramão. A imprensa local não divulgou por quais crimes o motorista deve responder.

Juracy e Natalício eram naturais de Minas Gerais. Eles deixam dois filhos, segundo o jornal Diário de Coimbra. Em setembro de 2024, o homem fez uma publicação nas redes sociais informando que havia se mudado para Coimbra. Não há informações sobre o traslado dos corpos das vítimas ao Brasil.