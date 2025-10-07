STF marca para novembro julgamento do “núcleo 3”

O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu para 11 de novembro o início do julgamento dos réus do chamado “núcleo 3” da tentativa de golpe de Estado. A informação é do SBT News.

O julgamento também será retomado nos dias 12, 18 e 19 de novembro, com sessões pela manhã (9h às 12h) e, nos dias 11 e 18, também à tarde (14h às 19h). A decisão de Dino atende a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, após o fim da fase de instrução e da entrega das alegações finais pela PGR e pelas defesas.