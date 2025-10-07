STF marca para novembro julgamento do “núcleo 3”

O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu para 11 de novembro o início do julgamento dos réus do chamado “núcleo 3” da tentativa de golpe de Estado. A informação é do SBT News.
O julgamento também será retomado nos dias 12, 18 e 19 de novembro, com sessões pela manhã (9h às 12h) e, nos dias 11 e 18, também à tarde (14h às 19h). A decisão de Dino atende a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, após o fim da fase de instrução e da entrega das alegações finais pela PGR e pelas defesas.
Entre os réus estão os dez militares e um policial federal conhecidos como “kids pretos”, acusados de planejar atentados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo pretendia executar o chamado plano “Punhal Verde e Amarelo”, que previa assassinatos e ações violentas para forçar adesão de setores do Exército ao golpe.
Em parecer apresentado em setembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de nove dos dez acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano ao patrimônio da União.
O julgamento deve encerrar uma das fases mais importantes do inquérito que apura a tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022.