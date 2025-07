STF inicia audiências sobre núcleos secundários da trama golpista

Entre as testemunhas ouvidas estão ex-integrantes da inteligência do governo e o empresário Éder Balbino, que colaborou com o relatório do PL sobre urnas eletrônicas. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator, prestará depoimento como informante.

As oitivas serão restritas ao público e à imprensa, que poderá acompanhar as transmissões apenas em ambiente controlado dentro do STF, sem gravações.

Já o chamado “núcleo 1”, que inclui Bolsonaro, teve sua fase de instrução encerrada. A Procuradoria-Geral da República entrega nesta segunda suas alegações finais, passo que antecede o julgamento. As defesas devem se manifestar até agosto.