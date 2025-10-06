Meia do Bahia, Everton Ribeiro revela câncer e faz cirurgia

O meia Everton Ribeiro, capitão do Bahia, revelou nesta segunda-feira (6) que foi diagnosticado com câncer na tireoide. Em publicação nas redes sociais, o jogador informou que passou por cirurgia e que o procedimento “correu bem, graças a Deus”. As informações são do GE.

Leia mais: Goleiro campeão Júlio Sérgio perde filho para o câncer; VÍDEO

O camisa 10 contou que descobriu a doença há cerca de um mês e agradeceu o apoio da família e dos fãs. “Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”, escreveu o atleta.