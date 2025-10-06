Pré-COP em Brasília

Nos dias 13 e 14 de outubro, Brasília será palco da Pré-COP30, encontro que reúne cerca de 65 delegações internacionais para alinhar posições sobre os grandes desafios do nosso tempo: adaptação ao clima, transição energética, florestas e justiça ambiental. Dra. Renata Franco, especialista em Direito Ambiental e Regulatório, informa que essa reunião ministerial prepara o caminho para a COP30, que acontece em Belém entre 10 e 21 de novembro, fortalecendo consensos e construindo soluções globais para o futuro do planeta.