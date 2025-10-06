Polícia prende suspeito de matar o ex-delegado Ruy Ferraz

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (6) Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes. A prisão foi efetuada em Cotia, na Grande São Paulo, informou o SBT News.

Felipe é o quinto investigado detido pelo crime cometido em 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele participou diretamente da execução.