Polícia prende suspeito de matar o ex-delegado Ruy Ferraz

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (6) Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes. A prisão foi efetuada em Cotia, na Grande São Paulo, informou o SBT News.
Felipe é o quinto investigado detido pelo crime cometido em 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele participou diretamente da execução.
Outros quatro suspeitos já foram presos: Dahesly Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista (Fofão), Rafael Marcell Dias Simões (Jaguar) e William Silva Marques. Dois continuam foragidos: Luiz Antonio Rodrigues de Miranda e Flávio Henrique Ferreira de Souza.
Outro envolvido, Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, foi morto ao confrontar a polícia. Segundo a força-tarefa, ele teve papel central no planejamento do assassinato e poderia fornecer informações importantes.
Ruy Ferraz foi executado ao ser perseguido por criminosos armados com fuzis. O carro dele bateu num ônibus quando tentava escapar. O ex-delegado ficou conhecido por investigar o início da atuação do PCC em São Paulo, nos anos 2000.