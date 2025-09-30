Polícia mata suspeito de executar ex-delegado Ruy Ferraz

Segundo a corporação, Gomes reagiu durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e confrontou os agentes. Ele foi identificado como um dos possíveis atiradores após a perícia encontrar suas impressões digitais num imóvel usado pela quadrilha em Mongaguá, no litoral paulista.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) mataram, nesta terça-feira (30), em Curitiba (PR), Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes.

O suspeito tinha passagens por roubo e organização criminosa. Até agora, quatro pessoas foram presas por envolvimento no crime, enquanto outros três investigados esta1o foragidos.

Entre os procurados estão Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos, ambos com DNA identificado em carros utilizados no assassinato. Também está foragido Luis Antonio Rodrigues de Miranda, apontado como responsável por ordenar a retirada de um dos fuzis usados na emboscada.

As investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) consideram duas principais linhas: a possibilidade de que o crime tenha sido encomendado pelo PCC na Baixada Santista, sob comando de Fernando Gonçalves dos Santos, o “Azul”, ou de que Ruy tenha sido vítima de emboscada em represália à sua atuação como secretário da Administração em Praia Grande.