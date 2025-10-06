Polícia Civil encontra 4 corpos mumificados em hospital no Rio

Os cadáveres foram achados na sexta-feira (3) durante investigações sobre dez corpos entregues ao Instituto Médico Legal em avançado estágio de decomposição. Os agentes buscavam identificar a situação dos mortos que estavam no hospital.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou quatro corpos mumificados no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho, na capital fluminense.

A prefeitura do Rio informou que o Salgado Filho é um hospital com grande volume de atendimentos de casos graves e que os corpos não tinham referências familiares ou documentos.

A Polícia Civil aponta irregularidades no tratamento de ao menos 14 corpos. Durante a visita ao hospital na sexta-feira, os policiais não encontraram um responsável pelo setor do necrotério. Os quatro cadáveres foram apreendidos e encaminhados ao IML, onde passarão por perícia.

A apuração foi iniciada a partir de informações de um perito do IML, que sinalizou a impossibilidade de laudo, uma vez que os corpos estavam chegando em avançado estado de decomposição.