Servidor da Zoonoses agride cachorro em hospital veterinário

Um servidor da Unidade de Zoonoses do Distrito Federal foi afastado do cargo por decisão da Justiça, após ser investigado por maus-tratos a um cão que estava sob sua responsabilidade. A medida atende a um pedido da Polícia Civil do DF (PCDF), que apurou o caso por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA).

O episódio aconteceu nessa quarta-feira (19), na área externa do Hospital Veterinário Público do DF, em Taguatinga Norte. Testemunhas relataram que o funcionário agrediu o animal com chutes e socos, interrompendo as agressões apenas após a intervenção de uma funcionária do hospital. O cão havia sido levado ao local para castração.