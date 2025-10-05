Torta de palmito

A menção mais antiga ao palmito no Brasil está na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal para informá-lo das belezas das novas terras conquistadas no outro lado do oceano. Nesse registro, o escrivão português relata o prazer de ter comido ‘muitos e bons palmitos’, que os índios haviam cozido em água. Dessa forma seria vendido mais tarde por africanos nas ruas do Rio de Janeiro, para consumo dos cariocas.

Como se percebe, o palmito é originário da América Latina. Há três espécies para consumo humano. A pupunheira é nativa da Bacia Amazônica, na região do Peru, enquanto o açaizeiro (outra palmeira produtora de palmito) concentra-se na região Norte, principalmente no Pará e Amapá. Já a espécie Juçara tem origem na Mata Atlântica. Caminha com certeza experimentou palmito pupunha.

Atualmente, o Brasil é o maior produtor do planeta, responsável por 85% de toda a produção. A história do palmito, no entanto, é mais triste do que a de outros vegetais, uma vez que sua produção se confunde com desmatamento e degradação ambiental.