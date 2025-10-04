Frota tem mandato cassado por associar Jean Wyllys a pedofilia

A Câmara Municipal de Cotia, na Grande São Paulo, cassou nesta sexta-feira (3) o mandato de vereador de Alexandre Frota (PDT), após ele ser condenado em definitivo por difamação e calúnia, ao tentar associar o ex-deputado federal Jean Wyllys ao crime de pedofilia.

A decisão de cassar o mandato de Frota foi baseada na Constituição e na Lei Orgânica do município. A afirmação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Cotia, Osmar Danilo da Silva (Republicanos), ao confirmar a perda do mandato do agora ex-vereador.

Osmar destacou que Frota foi condenado em definitivo por crime doloso. "Considerando ser competência do presidente da Câmara, fica declarada a perda do mandato de vereador do Sr. Alexandre Frota de Andrade", disse Osmar em sua decisão.