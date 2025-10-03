Trump manda e Apple remove app de alerta de agentes de imigração

A Apple removeu o aplicativo ICEBlock da App Store após críticas do governo Trump, informou a NBC News. O app avisava usuários sobre a presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no raio de até 8 km.

Segundo a Apple, a decisão foi tomada após informações de autoridades sobre riscos à segurança. “Criamos a App Store para ser um lugar seguro. Removemos o ICEBlock e outros apps semelhantes”, disse a empresa.