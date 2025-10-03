Trump manda e Apple remove app de alerta de agentes de imigração

A Apple removeu o aplicativo ICEBlock da App Store após críticas do governo Trump, informou a NBC News. O app avisava usuários sobre a presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no raio de até 8 km.
Segundo a Apple, a decisão foi tomada após informações de autoridades sobre riscos à segurança. “Criamos a App Store para ser um lugar seguro. Removemos o ICEBlock e outros apps semelhantes”, disse a empresa.
O ICEBlock, lançado em abril de 2025, ganhou popularidade em junho, quando começaram as grandes operações de imigração em Los Angeles. O aplicativo já tinha ultrapassado 1 milhão de downloads, de acordo com a Appfigures.
Autoridades do Departamento de Justiça pediram formalmente a remoção, e a procuradora-geral Pam Bondi declarou que o app “colocava agentes em risco apenas por fazerem seu trabalho”.
Google também retirou aplicativos parecidos da Play Store, mesmo o ICEBlock nunca tenha sido disponibilizado para Android.
A retirada é feita dias após homem armado abrir fogo contra um centro do ICE em Dallas, matando dois detentos e depois se suicidando. Segundo autoridades, ele usava aplicativos de rastreamento do ICE, mas não foi confirmado se o ICEBlock estava entre eles.