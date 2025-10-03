Saúde em Belém corre risco de colapso na COP30

Em nota enviada nesta quinta-feira (2) a órgãos municipais, federais e estaduais, o MPF recomendou a criação de um hospital de campanha durante a cúpula.

O MPF (Ministério Público Federal) afirma que o sistema de saúde de Belém está despreparado para atender ao aumento da demanda nas semanas da COP30, a conferência climática das Nações Unidas a ser realizada em novembro. A Procuradoria alerta para o risco de um colapso generalizado em prontos-socorros e hospitais da cidade.

A Secretaria Estadual de Saúde do Pará disse ao Ministério Público que havia solicitado a instalação, mas voltou atrás na decisão. "O estado possui uma ampla rede assistencial preparada para o atendimento no período do evento", afirmou a pasta à Procuradoria.

O Ministério Público classificou como inconstitucional a possibilidade de que participantes da cúpula entrem em uma fila de espera separada no SUS, algo que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém teria cogitado.

"A Sesma informou, em reunião com o MPF, no dia 27 de agosto de 2025, que haverá 'regulação específica para COP', ou seja, uma regulação para o cidadão que não participa da COP e outra regulação para o participante da COP. Isso implica que o gringo participante da COP entrará em uma fila de espera de leito, enquanto a empregada doméstica residente no Tapanã [bairro da periferia da capital] se submeterá a outra fila", diz o documento.