Belém (PA) poderá ser a nova capital do Brasil; entenda

A proposta da deputada Duda Salabert (PDT-MG) teve 304 votos favoráveis e 64 contrários. O texto estabelece que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar na capital paraense "para a condução de suas atividades institucionais e governamentais".

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (25), a transferência simbólica da capital federal de Brasília para Belém durante a realização da COP30, de 11 a 21 de novembro. O projeto segue para análise do Senado.

A medida prevê ainda que o governo federal vai regulamentar a lei, "estabelecendo as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias" para a transferência da capital.

Durante a votação no plenário, Duda Salabert lembrou que, durante a ECO-92, a capital foi simbolicamente transferida para o Rio. Ela argumentou ainda que a mudança facilita a burocracia, já que ministros e o presidente Lula (PT) poderiam despachar de Belém.

"Isso não vai ter nenhum gasto público, e é um gesto, um recado da política brasileira para colocar a floresta Amazônica, colocar a região Amazônica como centro dos debates globais no que se refere à questão climática", disse a deputada.