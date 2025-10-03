Trump promete 'inferno' se Hamas recusar acordo de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu prazo até domingo às 18h (horário de Washington) para que o Hamas responda ao seu plano de paz para Gaza. Em postagem nas redes sociais, Trump avisou: “Se este acordo de ÚLTIMA CHANCE não for aceito, todo o INFERNO, como nunca visto antes, irá acontecer contra o Hamas. Haverá PAZ no Oriente Médio de uma forma ou de outra”, informou a CNN.

Leia mais: Trump lança plano de paz e dá 72h para Hamas devolver reféns

O plano de Trump, apresentado junto ao premiê israelense Benjamin Netanyahu, prevê o fim da guerra, a libertação de reféns e a reconstrução da região devastada. Israel já concordou com o documento, mas até o momento o Hamas não deu resposta definitiva, mantendo negociações com mediadores do Qatar e do Egito.