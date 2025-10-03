Trump promete 'inferno' se Hamas recusar acordo de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu prazo até domingo às 18h (horário de Washington) para que o Hamas responda ao seu plano de paz para Gaza. Em postagem nas redes sociais, Trump avisou: “Se este acordo de ÚLTIMA CHANCE não for aceito, todo o INFERNO, como nunca visto antes, irá acontecer contra o Hamas. Haverá PAZ no Oriente Médio de uma forma ou de outra”, informou a CNN.
O plano de Trump, apresentado junto ao premiê israelense Benjamin Netanyahu, prevê o fim da guerra, a libertação de reféns e a reconstrução da região devastada. Israel já concordou com o documento, mas até o momento o Hamas não deu resposta definitiva, mantendo negociações com mediadores do Qatar e do Egito.
Entre os pontos do acordo, o Hamas teria que desarmar suas forças, não participar da governança futura de Gaza e permitir a destruição de sua infraestrutura militar. Israel liberaria 250 palestinos condenados à prisão perpétua e outros 1.700 detidos desde o início do conflito, em troca da libertação de 48 reféns, sendo 20 ainda vivos. O plano ainda prevê retirada gradual de tropas israelenses e a administração temporária de Gaza por uma força internacional supervisionada.
O presidente americano pediu que “todos os palestinos inocentes” deixem áreas de risco na Faixa de Gaza, garantindo que seriam cuidados durante a transição. A CNN destaca que Trump considera este acordo “uma oportunidade histórica para a paz no Oriente Médio”.