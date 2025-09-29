Trump lança plano de paz e dá 72h para Hamas devolver reféns

A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira (29) o chamado “Plano Abrangente para o Fim do Conflito em Gaza”, elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O documento prevê a libertação de todos os reféns em até 72 horas após a aceitação do acordo por Israel. Em troca, o governo israelense soltaria mais de 1.900 palestinos presos desde 2023.
Outro ponto central é a promessa de anistia a membros do Hamas que abrirem mão das armas e aceitarem a convivência pacífica. Quem preferir deixar Gaza teria passagem segura para outros países.
O plano também propõe ajuda humanitária imediata, reconstrução de infraestrutura e a criação de um comitê de transição para administrar Gaza, com supervisão internacional liderada pelo próprio Trump.
Ainda não há data para implementação nem garantia de aceitação por Israel e pelo Hamas.