Trump lança plano de paz e dá 72h para Hamas devolver reféns

A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira (29) o chamado “Plano Abrangente para o Fim do Conflito em Gaza”, elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O documento prevê a libertação de todos os reféns em até 72 horas após a aceitação do acordo por Israel. Em troca, o governo israelense soltaria mais de 1.900 palestinos presos desde 2023.