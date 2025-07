Governo estuda liberar CNH A e B sem aulas em autoescola

Segundo ele, o Brasil emite de 3 a 4 milhões de CNHs por ano, o que representa gasto de até R$ 16 bilhões, dinheiro que poderia girar em outros setores da economia, gerando emprego e renda, argumentou.

Regulamentação sem Congresso

O ministro garantiu que a mudança pode ser feita por regulamentação interna do Executivo, sem necessidade de aprovação no Congresso Nacional. Para Renan, a flexibilização também pode aumentar o número de motoristas profissionais, permitindo que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho formal.

A proposta ainda está em estudo e não há prazo para ser implementada.