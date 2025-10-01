01 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
HOMICÍDIO

Homem é preso em Bauru ao carregar perna humana na rua

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Governo de SP/Imagem ilustrativa
Ao ser abordado, homem confessou que usou drogas e esfaqueou um homem de 42 anos.
Ao ser abordado, homem confessou que usou drogas e esfaqueou um homem de 42 anos.

A Polícia Militar prendeu na madrugada dessa terça-feira (30) um homem de 35 anos acusado de homicídio em Bauru, interior de São Paulo. Na denúncia, moradores disseram ter visto o suspeito carregando uma perna humana e a jogando numa lixeira na Vila Seabra.

Leia mais: Homem é carbonizado e tem cabeça arremessada em córrego de Bauru

Ao ser abordado, ele confessou que usou drogas e esfaqueou um homem de 42 anos enquanto este dormia. Segundo a PM, o criminoso contou que cortou a cabeça da vítima com serrote e a descartou em um córrego na Avenida Nações Unidas Norte.

O suspeito voltou ao local do crime, incendiou o corpo, decepou uma das pernas e a abandonou no lixo. Ele levou os policiais até o local de descarte das outras partes.

A Secretaria da Segurança Pública informou que os objetos usados no crime não foram encontrados. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Bauru, que solicitou exames periciais e pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários