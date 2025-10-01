Homem é preso em Bauru ao carregar perna humana na rua

A Polícia Militar prendeu na madrugada dessa terça-feira (30) um homem de 35 anos acusado de homicídio em Bauru, interior de São Paulo. Na denúncia, moradores disseram ter visto o suspeito carregando uma perna humana e a jogando numa lixeira na Vila Seabra.

Ao ser abordado, ele confessou que usou drogas e esfaqueou um homem de 42 anos enquanto este dormia. Segundo a PM, o criminoso contou que cortou a cabeça da vítima com serrote e a descartou em um córrego na Avenida Nações Unidas Norte.