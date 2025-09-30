30 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

CRUELDADE

Homem é carbonizado e tem cabeça arremessada em córrego de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Viatura da Polícia Civil no Plantão Policial de Bauru
Viatura da Polícia Civil no Plantão Policial de Bauru

Um crime marcado por extrema crueldade chocou pedestres na madrugada desta terça-feira (30), em Bauru. Um homem de 42 anos teve a cabeça decepada com um serrote, colocada em um saco e arremessada no córrego localizado no quilômetro 1 da avenida Nações Norte. O corpo da vítima também foi carbonizado em um terreno baldio na quadra 1 da rua Coronel Alves Seabra, na Vila Seabra.

O autor, de 36 anos, foi preso após ser identificado por moradores, que o viram caminhando em via pública com uma perna da vítima antes de depositá-la em uma lixeira no quarteirão 4 da rua Paulo Pinheiro, no mesmo bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como André Luiz Ribeiro. Os policiais militares que prenderam o suspeito relataram que, em interrogatório preliminar, ele confessou o crime, afirmando que o cometeu por volta das 2h da madrugada desta terça, após um desentendimento enquanto ambos faziam uso de crack.

Ainda de acordo com a versão do autor à PM, o homicídio ocorreu quando ele pegou uma faca e desferiu dois golpes no pescoço e três no abdômen da vítima. Ele não informou, porém, o motivo da briga.

Conforme registrado no BO, o suspeito deve responder por homicídio duplamente qualificado, com agravantes de motivo fútil, crueldade e uso de fogo. De acordo com a Polícia Civil, a cabeça da vítima foi recuperada e não estava carbonizada.

