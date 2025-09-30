Homem é carbonizado e tem cabeça arremessada em córrego de Bauru

Um crime marcado por extrema crueldade chocou pedestres na madrugada desta terça-feira (30), em Bauru. Um homem de 42 anos teve a cabeça decepada com um serrote, colocada em um saco e arremessada no córrego localizado no quilômetro 1 da avenida Nações Norte. O corpo da vítima também foi carbonizado em um terreno baldio na quadra 1 da rua Coronel Alves Seabra, na Vila Seabra.

O autor, de 36 anos, foi preso após ser identificado por moradores, que o viram caminhando em via pública com uma perna da vítima antes de depositá-la em uma lixeira no quarteirão 4 da rua Paulo Pinheiro, no mesmo bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como André Luiz Ribeiro. Os policiais militares que prenderam o suspeito relataram que, em interrogatório preliminar, ele confessou o crime, afirmando que o cometeu por volta das 2h da madrugada desta terça, após um desentendimento enquanto ambos faziam uso de crack.