Governo Trump paralisa após Congresso desaprovar orçamento

Os Estados Unidos entraram em pasalisação à meia-noite desta quarta-feira (1º), após desacordo entre republicanos e democratas sobre o orçamento federal, segundo a CBS News. É a primeira paralisação do governo em quase sete anos.

A Câmara havia aprovado uma proposta republicana para manter os gastos atuais por mais sete semanas, mas o texto não passou no Senado, onde os republicanos precisavam de apoio democrata. O entrave principal foi a exigência dos democratas de prorrogar créditos tributários ligados à saúde.