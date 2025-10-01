Governo Trump paralisa após Congresso desaprovar orçamento

Os Estados Unidos entraram em pasalisação à meia-noite desta quarta-feira (1º), após desacordo entre republicanos e democratas sobre o orçamento federal, segundo a CBS News. É a primeira paralisação do governo em quase sete anos.
A Câmara havia aprovado uma proposta republicana para manter os gastos atuais por mais sete semanas, mas o texto não passou no Senado, onde os republicanos precisavam de apoio democrata. O entrave principal foi a exigência dos democratas de prorrogar créditos tributários ligados à saúde.
Sem acordo, praticamente todas as agências e departamentos federais tiveram a verba suspensa. Com isso, centenas de milhares de servidores serão afastados sem pagamento, enquanto os que exercem funções essenciais terão de seguir trabalhando, também sem salário, até que haja solução. Todos receberão os valores atrasados quando a paralisação terminar.
O último shutdown se deu no fim de 2018 e durou 34 dias, o mais longo da história. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que apenas o pagamento dos funcionários afastados pode custar cerca de US$ 400 milhões por dia.
A troca de acusações começou logo após o início da paralisação. A Casa Branca culpou os democratas, enquanto a vice-presidente e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, responsabilizou Donald Trump e os republicanos, dizendo: “Eles se recusaram a impedir que os custos com saúde aumentassem”. Já o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que foram os democratas que “votaram oficialmente para fechar o governo”.
Pouco depois, os líderes democratas Chuck Schumer e Hakeem Jeffries disseram estar prontos para buscar uma saída bipartidária, mas acusaram Trump de agir de modo “instável” e de não negociar de boa-fé.
Enquanto isso, a administração Trump chegou a pedir que agências federais elaborem planos de demissão — um passo incomum nesse tipo de crise. O impasse continua sem previsão de solução.