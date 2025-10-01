Carros 'voam' em perseguição cinematográfica em BH; VEJA VÍDEO

Em uma perseguição que parecia saída diretamente de um filme de “Velozes e Furiosos”, um Fiat Argo furtado e uma viatura da Polícia Militar deram verdadeiros “saltos voadores” pelas ruas de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira, no bairro Cardoso, região do Barreiro.

O episódio começou quando o suspeito, de 20 anos, entrou no carro furtado no bairro Padre Eustáquio e tentou despistar a polícia em alta velocidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo passou por um morro e praticamente decolou, enquanto a viatura policial seguia de perto, transformando a perseguição em um espetáculo cinematográfico.

Ao final, o jovem foi preso. No carro, a polícia encontrou uma chave de fenda, um módulo de injeção eletrônica usado para furtos e um celular destruído, que o suspeito alegou ter danificado para apagar mensagens ligadas ao crime. O veículo furtado foi recuperado e ambos os carros foram apreendidos.