CNB suspende Popó, Wanderlei Silva e equipe

Segundo nota oficial do CNB, “outros envolvidos, que não são atletas ou segundos licenciados, não podem ser formalmente punidos pelo CNB. Contudo, será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional De Boxe, por prazo a ser definido”.

O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou na segunda-feira (29) a suspensão de Acelino “Popó” Freitas, Wanderlei Silva e outros quatro integrantes de suas equipes após a confusão na Spaten Fight Night – 2ª Edição. A decisão segue a apuração dos fatos e atinge também Luis Claudio Freitas, Lago Freitas, Lucas Silva e André Amado.

A decisão resulta da luta entre Popó e Wanderlei Silva, que terminou em polêmica no quarto round. Wanderlei foi desclassificado por aplicar golpes ilegais, incluindo cabeçadas, provocando a revolta de membros das equipes. A confusão se transformou em briga generalizada, com agressões físicas dentro do ringue.

Durante a confusão, Wanderlei Silva caiu desacordado e precisou de atendimento médico num hospital de São Paulo, onde foi examinado e liberado. Popó também sofreu hematomas e lesões provocadas durante o combate. Ele foi submetido a cirurgia para tratar fratura.

Cada lado apresentou sua versão sobre aquela noite. Wanderlei acusou a equipe de Popó de iniciar a confusão e divulgou imagens e áudios que, segundo ele, comprovam a acusação. Popó, por sua vez, negou a responsabilidade e afirmou que a única disputa legítima se deu entre os dois lutadores dentro do ringue.