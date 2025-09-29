Popó x Wanderlei: luta é investigada como tentativa de homicídio

A pancadaria que interrompeu o Fight Night entre Popó e Wanderlei Silva agora é investigada pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. O inquérito apura a agressão sofrida por Wanderlei, que foi atingido por trás depois de ter sido desclassificado e estava de guarda baixa.

Leia mais: Popó x Wanderlei: Cabeçada, briga e pedido de desculpa; VÍDEO

As versões dos envolvidos são diferentes. Popó acusa a equipe rival de invadir o ringue provocando e afirma ter levado um soco do treinador André Dida. Apesar disso, disse que a amizade com Wanderlei continua e pediu desculpas públicas: “Foi uma ótima luta, pena que acabou desse jeito.”