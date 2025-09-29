29 de setembro de 2025
FIGHT NIGHT

Popó x Wanderlei: luta é investigada como tentativa de homicídio

Reprodução de vídeo/Globo
O inquérito apura a agressão sofrida por Wanderlei, que foi atingido por trás.
A pancadaria que interrompeu o Fight Night entre Popó e Wanderlei Silva agora é investigada pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. O inquérito apura a agressão sofrida por Wanderlei, que foi atingido por trás depois de ter sido desclassificado e estava de guarda baixa.

Leia mais: Popó x Wanderlei: Cabeçada, briga e pedido de desculpa; VÍDEO

As versões dos envolvidos são diferentes. Popó acusa a equipe rival de invadir o ringue provocando e afirma ter levado um soco do treinador André Dida. Apesar disso, disse que a amizade com Wanderlei continua e pediu desculpas públicas: “Foi uma ótima luta, pena que acabou desse jeito.”

Wanderlei, por sua vez, relata ter levado golpes do filho de Popó, Rafael Freitas, depois do fim da luta, o que o deixou desacordado e precisando de atendimento médico. Sua equipe sustenta que a reação só aconteceu porque viram o lutador caído.

Rafael justificou que agiu no “calor do momento” para defender a família. Já Dida reconheceu que perdeu a cabeça. A organizadora do evento, Spaten, repudiou a violência.

