SP tem 5 mortes por metanol, e Tarcísio monta gabinete de crise

A Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo) emitiu nota hoje em que reforça "a urgência de ações das autoridades para combater a falsificação de bebidas no País. O consumo de produtos adulterados já resultou em inúmeras internações por intoxicação e, infelizmente, em três mortes confirmadas”, diz o texto.

O governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (30) a 5ª morte por intoxicação causada por bebidas adulteradas com metanol. Outros 17 casos são investigados, totalizando 22 ocorrências registradas até agora. Diante do cenário, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a criação de um gabinete de crise para interditar estabelecimentos suspeitos, abrir canais de denúncia e reforçar a rede de saúde.

O diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, destacou que empresários e consumidores são as principais vítimas: “A grande maioria dos negócios do ramo de bares e restaurantes age de forma correta e se torna vítima ao receber produtos adulterados de fornecedores. De outro lado, há quem compactue com ilegalidades”.

Bebidas "batizadas"

Segundo pesquisa do Núcleo de Pesquisas e Estatísticas da federação, divulgada em abril, 36% das bebidas comercializadas no Brasil são forjadas, adulteradas ou contrabandeadas. Vinhos e destilados estão entre os mais afetados, e um dado alarmante mostra que um em cada cinco garrafas de vodca vendidas no país é falsificada.

A entidade alerta que o metanol, substância encontrada nessas bebidas, pode causar danos irreversíveis ao cérebro, fígado e nervo óptico, além de levar à morte. O risco é ainda maior em festas sem fiscalização, onde a oferta de bebidas falsificadas é maior.