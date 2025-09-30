Alerta: confira 10 dúvidas sobre metanol em bebidas adulteradas

Casos recentes em São Paulo escancaram o perigo invisível: bebidas adulteradas com metanol, um tipo de álcool altamente tóxico, já foram associadas a três mortes no estado. Para que você entenda bem o que está ocorrendo, compilamos as 10 dúvidas mais urgentes sobre o assunto.
Segundo os dados mais recentes, são três óbitos confirmados ligados a intoxicação por metanol neste mês: um homem de 58 anos em São Bernardo do Campo, outro de 54 anos na capital paulista e um terceiro de 45 anos, ainda com residência não identificada. Além disso, até 10 casos seguem sob investigação no estado.
1. O que é metanol?
O metanol (CH?OH) é um tipo de álcool muito diferente do etanol (o álcool presente nas bebidas). Ele é usado industrialmente como solvente, em aditivos, combustíveis e outros produtos, e não deve ser ingerido.
2. Qual a diferença entre metanol e etanol?
O etanol, em doses controladas e adequadas, é metabolizado de forma menos danosa pelo organismo - é o álcool “comum” das bebidas. Já o metanol, quando ingerido, é convertido em substâncias tóxicas (formaldeído, ácido fórmico) que atacam o sistema nervoso, os rins, o fígado e os olhos.
3. Por que o metanol aparece em bebidas adulteradas?
Fraudadores podem usar metanol para “aumentar” o volume ou substituir parte do etanol - é mais barato e mais fácil de disfarçar, embora extremamente perigoso.
4. Existe limite seguro de metanol em bebidas?
Sim, normas regulatórias permitem apenas vestígios mínimos residuais (irrelevantes em termos de toxicidade). Qualquer adição deliberada ultrapassa esses limites e constitui crime.
5. Quais os sintomas de intoxicação por metanol?
Os sinais mais clássicos incluem: visão borrada ou até cegueira, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, tontura, queixas abdominais, convulsões, e até rebaixamento do nível de consciência.
6. Como identificar uma bebida adulterada?
Observe detalhes como:
- preço muito abaixo da média;
- rótulo imperfeito ou com erros;
- ausência de lote, CNPJ ou endereço do fabricante;
- lacre ou embalagem violada ou suspeita.
Esses indícios são motivo de suspeita, mas não prova de adulteração em si.
7. Existe teste caseiro confiável para detectar metanol?
Não. Métodos populares (cheirar, queimar, provar) são inseguros e enganosos - podem dar falsa sensação de segurança ou piorar o risco.
8. O que fazer se houver suspeita de intoxicação?
Procure atendimento médico com urgência, mesmo que os sintomas pareçam leves no início. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, menores são as chances de danos irreversíveis.
9. Esse problema está restrito a São Paulo?
Não. Mesmo que os casos recentes concentrem-se em São Paulo, adulteração de bebidas é um risco nacional. É importante que consumidores de qualquer região fiquem alertas.
10. Como se proteger?
- Compre apenas de fontes confiáveis;
- exija nota fiscal e rastreabilidade;
- verifique lacres, rótulos e selo fiscal;
- desconfie de preços muito baixos.
Ao notar sintomas suspeitos, não espere - busque atendimento.