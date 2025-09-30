Alerta: confira 10 dúvidas sobre metanol em bebidas adulteradas

Casos recentes em São Paulo escancaram o perigo invisível: bebidas adulteradas com metanol, um tipo de álcool altamente tóxico, já foram associadas a três mortes no estado. Para que você entenda bem o que está ocorrendo, compilamos as 10 dúvidas mais urgentes sobre o assunto.

Segundo os dados mais recentes, são três óbitos confirmados ligados a intoxicação por metanol neste mês: um homem de 58 anos em São Bernardo do Campo, outro de 54 anos na capital paulista e um terceiro de 45 anos, ainda com residência não identificada. Além disso, até 10 casos seguem sob investigação no estado.

