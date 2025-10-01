Da TV para os palcos

Eduardo Rodriguès é o mestre de cerimônias que todo evento gostaria de ter. Ele não tenta aparecer mais do que a marca do cliente. Sua presença e autoridade como apresentador transcendem o papel técnico da condução de eventos. São 14 anos de credibilidade no Jornalismo e Entretenimento nas emissoras da TV Globo e formatos mais diversos do audiovisual. Ele transmite segurança e domínio sem perder a sutileza e ganha o carisma, a confiança e o respeito do público com naturalidade. O jornalista sempre presente nos eventos da AMZ como influenciador, imprime a excelência de quem domina um cobiçado padrão de qualidade já validado no mercado. Vale a pena conhecer o método exclusivo construído por ele para o setor: o Evento Vivo. Para contratar o apresentador para o seu congresso, convenção de vendas e de final do ano, premiação ou lançamento de produtos e inauguração, acione via Instagram (@edurodriguestv) ou pelo site eduardorodrigues.com.br. Edu Rodriguès é a tradução da elegância posta em cena. Sucesso, Edu!