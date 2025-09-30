Conforto e estilo

Recentemente venho priorizando em meu guarda-roupa peças confortáveis e versáteis para o dia a dia. Após a pandemia, a moda se direcionou para o estilo comfy, premissa da loja Pusco, no Cambuí. A estilista Rita Maria Alexandr comanda a marca desde 1996, ao lado do marido Persio Alexandr. O que mais me chama atenção é que Rita sempre teve como propósito desenvolver peças voltadas para a mulher moderna. São modelos versáteis, que acompanham as principais tendências da moda, mas que também priorizam conforto, preço justo e qualidade. Siga em @voudepusco.cambuicampinas e saiba mais!