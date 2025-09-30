30 de setembro de 2025
EX-MULHER É SUSPEITA

Criança dorme ao lado do corpo do pai, morto sob encomenda

Reprodução /@ocorrencias_policiais/Instagram
De acordo com a investigação da Polícia Civil, a morte foi encomendada pela ex-companheira de Cícero; um homem foi preso.
De acordo com a investigação da Polícia Civil, a morte foi encomendada pela ex-companheira de Cícero; um homem foi preso.

Cícero Dionísio da Silva, de 65 anos, foi morto com pelo menos 17 facadas dentro de casa, em Planaltina de Goiás, em 16 de setembro. A filha dele, de seis anos, dormiu ao lado do corpo do pai e só pela manhã percebeu que ele estava morto. Segundo apuração do Metrópoles, a menina vestiu o uniforme da escola, foi até o ponto de ônibus e contou ao motorista que encostou o ouvido no peito do pai, mas não ouviu o coração bater.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a morte foi encomendada pela ex-companheira de Cícero, Regina de Fátima, presa no último dia 22. Ela confessou que contratou dois pistoleiros para executar o crime. O motivo seria a suspeita de abusos cometidos pela vítima contra a neta dela.

Um dos matadores de aluguel, Luís Carlos Lima, foi preso na sexta-feira (26). Já o comparsa, Daniel José Cordeiro, continua foragido.

A polícia mantém as buscas para localizar o segundo suspeito e apura os detalhes do caso.

