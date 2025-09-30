Criança dorme ao lado do corpo do pai, morto sob encomenda

Cícero Dionísio da Silva, de 65 anos, foi morto com pelo menos 17 facadas dentro de casa, em Planaltina de Goiás, em 16 de setembro. A filha dele, de seis anos, dormiu ao lado do corpo do pai e só pela manhã percebeu que ele estava morto. Segundo apuração do Metrópoles, a menina vestiu o uniforme da escola, foi até o ponto de ônibus e contou ao motorista que encostou o ouvido no peito do pai, mas não ouviu o coração bater.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a morte foi encomendada pela ex-companheira de Cícero, Regina de Fátima, presa no último dia 22. Ela confessou que contratou dois pistoleiros para executar o crime. O motivo seria a suspeita de abusos cometidos pela vítima contra a neta dela.