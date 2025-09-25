Marido abraça corpo da esposa após matá-la: 'Fiquei com ela'

Mateus Viturino Pereira Neves, de 30 anos, confessou que matou a esposa, Elaine da Silva Souza Viturino, a facadas na madrugada dessa quarta-feira (24), em Jataizinho, no Norte do Paraná (PR). Na audiência de custódia, ele disse que não fugiu do local do crime, mas ficou abraçado ao corpo da vítima até a chegada da polícia: “Aí eu peguei, abracei minha esposa e fiquei com ela abraçada”.

Leia mais: Incendiada pelo marido, jovem corre em chamas até piscina; VÍDEO

Segundo a Polícia Civil informou à RICtv, o crime resultou duma discussão. A filha da vítima, de 16 anos, contou à mãe que o padrasto a filmava durante o banho. Ela tentou defender Elaine das facadas e também foi atingida, esfaqueada, mas sobreviveu e continua internada. briga teria sido motivada pela denúncia da filha da vítima, de 16 anos, que contou à mãe que o padrasto a filmava durante o banho. A adolescente tentou defender Elaine e também foi esfaqueada, mas sobreviveu e continua internada.