Metanol do crime organizado pode ter ligação com intoxicações

O metanol utilizado por organizações criminosas para adulterar combustíveis pode estar ligado aos recentes casos de intoxicação por bebida em São Paulo. A informação foi confirmada pelo diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), Rodolpho Heck Ramazzinio, em entrevista à TV Brasil nesta segunda-feira (29).

Segundo Ramazzinio, o metanol desviado passou a ser usado em destilarias clandestinas principalmente após a Operação Carbono Oculto, que desmontou um esquema de fraudes no setor de combustíveis.

“Você tem as empresas interditadas, a transportadora dos caras, do PCC, fica parada [em razão da operação Carbono]. Os tanques, que não estavam dentro dos pátios dessas empresas começam a ser desovados em outras empresas. Eles começam a vender isso para empresa química, começam a vender isso também para destilarias clandestinas. Os caras fazem isso para ganhar volume, ganhar a escala, eles não estão nem aí com a saúde de ninguém", afirmou.