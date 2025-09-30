Família avalia internar Bolsonaro após nova crise

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia interná-lo novamente após ele sofrer novas crises de soluços seguidas de quatro episódios de vômito nesta segunda-feira (29). A informação foi divulgada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou: “Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!”

Carlos também aproveitou a publicação para criticar as condições da prisão domiciliar do pai, em vigor desde agosto. Segundo ele: “São quase 60 dias preso, mais 60 dias de tornozeleira eletrônica, incomunicável, censurado nas redes sociais e vigiado por agentes do Estado 24 horas por dia. (...)Tentaram matá-lo com uma facada, ele vem sendo perseguido implacavelmente pelo sistema desde 2019 e, até em um pós-operatório de mais de 12 horas, foi orquestradamente recebido por um oficial de justiça, fazendo sua pressão explodir.”