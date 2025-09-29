Fraturado e com sangramento interno, Popó faz cirurgia; VÍDEO

O ex-campeão mundial Acelino “Popó” Freitas está em cirurgia nesta segunda-feira (29), em Salvador, depois de quebrar a mão direita na pancadaria que encerrou a luta contra Wanderlei Silva, no último sábado (27), em São Paulo.

Exames confirmaram a fratura no osso do polegar, o que exige fixação com placas ou pinos. Segundo médicos, o tempo de recuperação pode chegar a dois meses, o que deve atrapalhar sua próxima luta, marcada para novembro.