29 de setembro de 2025
PÓS-BRIGA

Fraturado e com sangramento interno, Popó faz cirurgia; VÍDEO

Reprodução/@popofreitas/Instagram
Exames confirmaram a fratura no osso do polegar.
Exames confirmaram a fratura no osso do polegar.

O ex-campeão mundial Acelino “Popó” Freitas está em cirurgia nesta segunda-feira (29), em Salvador, depois de quebrar a mão direita na pancadaria que encerrou a luta contra Wanderlei Silva, no último sábado (27), em São Paulo.

Leia mais: Popó x Wanderlei: luta é investigada como tentativa de homicídio

Exames confirmaram a fratura no osso do polegar, o que exige fixação com placas ou pinos. Segundo médicos, o tempo de recuperação pode chegar a dois meses, o que deve atrapalhar sua próxima luta, marcada para novembro.

A equipe de Popó informou que sua condição é estável. Além da mão, ele fez exames de cabeça que mostraram um pequeno sangramento interno já controlado.

*Com informações do G1

