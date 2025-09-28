Popó x Wanderlei: Cabeçada, briga e pedido de desculpa; VÍDEO

A luta, marcada para oito rounds, acabou no quarto. Wanderlei começou pressionando Popó, mas recebeu advertências por golpes ilegais até ser punido com a perda de pontos. Na terceira infração, o árbitro encerrou a disputa.

O duelo dessa noite de sábado (27) entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, em São Paulo, terminou em confusão dentro e fora do ringue. O tetracampeão mundial de boxe venceu depois que Wanderlei foi desclassificado por aplicar três cabeçadas durante o combate.

Antes mesmo do anúncio oficial da vitória de Popó, os integrantes das duas equipes invadiram o ringue e começou uma briga generalizada. No meio da confusão, Wanderlei foi nocauteado por um soco no queixo e caiu desacordado. Ele recebeu atendimento médico, foi levado ao hospital, fez exames e recebeu alta poucas horas depois.

A confusão ainda rendeu trocas de acusações. Popó criticou Fabrício Werdum, que fazia parte da equipe de Wanderlei, por ter participado da briga. Já a patrocinadora do evento, a Spaten, divulgou nota reprovando a violência.

Depois do episódio, Popó se pronunciou nas redes sociais. O ex-campeão pediu desculpas ao público e afirmou que sua intenção era apenas lutar. “Procurei dar o meu melhor e praticar o boxe. Infelizmente, levei três cabeçadas e, após a desclassificação do Wanderlei, a confusão começou. Não vim aqui para fazer briga, e sim para lutar.”