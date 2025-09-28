Homem violenta protetora por se arrepender de adotar cachorro

Um homem amarrou, agrediu e estuprou uma protetora de animais de 53 anos na noite de sexta-feira (26), num abrigo de pets em Alta Floresta, a 789 km de Cuiabá (MT). Foragido, ele disse à vítima que fez aquilo porque se arrependeu de adotar um cachorro daquele abrigo, o bicho mastigou objetos da casa e a mulher teria se recusado aceitá-lo de volta.

A filha da protetora acionou a Polícia Militar, que a encontrou machucada e amarrada. Segundo a vítima, o suspeito cortou a energia do abrigo, agarrou-a por trás, rasgou suas roupas e usou retalhos para amarrar suas mãos ao pescoço. Ele lhe deu um soco na boca, bateu na cabeça dela com o cabo de faca e a ameaçou constantemente, dizendo que se vingava pelo prejuízo. Tudo isso além de forçá-la ao sexo.