Brasil teve 187 registros de estupro por dia no primeiro semestre

O Brasil registrou média de quatro registros de feminicídios e 187 de estupro de mulheres por dia no primeiro semestre de 2025, mostra o Mapa Nacional da Violência de Gênero.

Com dados extraídos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e organizados por Instituto Natura e Observatório da Mulher Contra a Violência do Senado, os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (26).

O levantamento mostra que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero de janeiro a junho de 2025, conforme registros de ocorrência. O estado de São Paulo lidera em número absoluto de casos oficiais (128), seguido por Minas Gerais (60), Bahia (52), Rio de Janeiro (49) e Pernambuco (45).