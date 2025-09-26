Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

Uma criança de nove anos matou a própria mãe a facadas depois discutirem em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25). A vítima, identificada como Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações do SBT.
De acordo com a Polícia Militar, o ataque aconteceu na casa do ex-marido de Caline. Parentes relataram que o menino já apresentava comportamento agressivo e reagiu quando foi repreendido pela mãe.
Caline foi levada primeiro ao Hospital PSM - Balneário São José e depois transferida ao Hospital de Parelheiros, onde morreu.
A Secretaria de Segurança Pública informou que o garoto ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a detenção de menores de 12 anos.
O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil solicitou exames periciais para apurar as circunstâncias do crime.