Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

Uma criança de nove anos matou a própria mãe a facadas depois discutirem em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25). A vítima, identificada como Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações do SBT.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque aconteceu na casa do ex-marido de Caline. Parentes relataram que o menino já apresentava comportamento agressivo e reagiu quando foi repreendido pela mãe.