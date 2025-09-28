Pizza dos anos oitenta

Diferentes receituários e livros de culinária mostram que há comidas que foram sucesso no passado e depois caíram no ostracismo, pois nem as vemos mais nem as pessoas que detêm o conhecimento sobre as receitas as repetem. Pensei nisso ao receber um catálogo de conhecida editora com sugestões temáticas para festas de aniversário de criança. Uma delas, um cardápio dos anos 80. Lá estavam o bolo salgado, que tanto me lembrou a saudosa amiga Mísia Bittar que o preparava divinamente para os filhos pequenos; as baquetes e os canudinhos da Maria Macedo, também minha vizinha e exímia nas artes dos pratos bem feitos; a maria-mole e a gelatina colorida da Ana Maria; as balas de coco fornecidas por alguém do bairro onde todas morávamos, a Vila Flores; o suco colorido que as crianças amavam- Grapette? Muitos itens reencontrei nas páginas bonitas da publicação em couché que recebi e me recambiou ao passado já remoto. Um deles quis experimentar, porque meus filhos gostavam muito e continuaram gostando vida afora: uma pizza de sardinha. Hoje, sem dúvida, diríamos que é uma pizza fake. Conversando a respeito sobre essa ‘iguaria’ com colegas da atividade física do Viver Bem/Unimed, descobri que ainda é amada por muitos e continua sendo reproduzida pelas famílias. De uma colega da ginástica ganhei a receita que fiz em casa com sucesso. Lá vai.

Comece pelo recheio/cobertura, que deve estar frio na hora de cobrir a massa. Regue o fundo de uma panela com azeite, junte a cebola picadinha e frite até murchar. Junte o alho também picado finamente. Acrescente o molho de tomate, seguido do tomate e do pimentão (este, opcional) picado miudamente, mexa. Tempere com sal, pimenta e orégano, agregue a sardinha escorrida do seu óleo, limpa de espinha, esmigalhada previamente com garfo. Quando levantar fervura mantenha a mistura sobre a chama por 4 minutos, adicionando o cheiro-verde, mexendo sempre. Reserve.

Para a massa, use uma tigela e coloque dentro a farinha. Misture o sal, o açúcar e o fermento e mexa com colher. Agregue o azeite e o ovo batido ligeiramente. Misture. Aos poucos vá juntando o leite morno até que a mistura resulte em massa esponjosa. Unte uma assadeira de 15cm por 20 com mistura de azeite (1 colher de sopa) e manteiga (1/2 colher). Polvilhe farinha de leve. Transfira a massa para a assadeira, cubra com plástico e deixe crescer por uma hora. Estando crescida, leve ao forno preaquecido a 180 graus por 15 minutos. Findo esse prazo, retire do forno, cubra com o recheio, salpique o queijo e volte ao forno por mais 15 minutos. Corte em pedaços quando morna e sirva fria.