Influenciador brasileiro entra na lista vermelha da Interpol

O influenciador Gabriel Spalone, de 29 anos, suspeito de desviar R$ 146 milhões graças a um esquema com transferências via PIX, foi incluído na lista vermelha da Interpol. A informação foi confirmada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo neste sábado (27).

Leia mais: Entenda como ataque hacker desviou milhões e afetou Pix

Conforme apuração do G1, Spalone chegou a ser detido no Panamá, mas foi liberado porque não havia ordem de prisão internacional contra ele naquele momento. Horas depois, a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal conseguiram efetivar a inclusão do nome do influenciador no alerta global de procurados.