Influenciador brasileiro entra na lista vermelha da Interpol

O influenciador Gabriel Spalone, de 29 anos, suspeito de desviar R$ 146 milhões graças a um esquema com transferências via PIX, foi incluído na lista vermelha da Interpol. A informação foi confirmada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo neste sábado (27).
Conforme apuração do G1, Spalone chegou a ser detido no Panamá, mas foi liberado porque não havia ordem de prisão internacional contra ele naquele momento. Horas depois, a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal conseguiram efetivar a inclusão do nome do influenciador no alerta global de procurados.
Considerado foragido desde terça-feira (23), o empresário é alvo da Operação Dubai, que investiga fraudes bancárias milionárias. Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores, ele mora em Dubai, mas também tem endereços em São Paulo.
Além de Spalone, outros dois suspeitos já foram presos: Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, que, segundo as investigações, movimentaram quase R$ 75 milhões do esquema.