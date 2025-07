Entenda como ataque hacker desviou milhões e afetou Pix

Um ataque cibernético sem precedentes expôs uma vulnerabilidade crítica na engrenagem do sistema financeiro nacional: a intermediação entre instituições financeiras e o Banco Central. O alvo foi a C&M Software, empresa responsável por conectar mais de 20 bancos, fintechs e cooperativas ao sistema do Pix. O resultado: o desvio de cerca de R$ 800 milhões e a suspensão temporária do serviço para diversos clientes.

Embora os sistemas do Banco Central não tenham sido invadidos, o episódio mostrou a falha num prestador terceirizado pode comprometer parte da estrutura de pagamentos mais usada no país. Segundo especialistas, os criminosos se aproveitaram de brechas na segurança da C&M e do uso indevido de credenciais de clientes para acessar contas de reserva, mantidas no BC e usadas na liquidação de transações interbancárias.