Pastor erra data do 'arrebatamento' e pede paciência aos fiéis

O pastor sul-africano Joshua Mhlakela garantiu que o grande arrebatamento bíblico seria entre 23 e 24 de setembro, mas a data passou e nada aconteceu. Numa live, já na madrugada do dia 24, ele pediu paciência aos seguidores e disse que “o Senhor está a caminho com um exército de anjos”, informou o Metro UK.
O religioso viralizou no TikTok com a promessa baseada, segundo ele, numa visão de Jesus durante a festa judaica das Trombetas. O movimento ganhou até apelido: “RaptureTok”. Mas, com o fracasso da previsão, a transmissão foi encerrada às 0h17 e depois apagada.
Alguns fiéis que acreditaram no anúncio tomaram medidas drásticas, como o australiano que se desfez do carro porque “não precisaria mais dele após setembro”. Depois da frustração, o homem pediu desculpas publicamente e jurou nunca mais falar do arrebatamento.
Outros líderes cristãos criticaram Mhlakela, lembrando que a própria Bíblia alerta que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo.